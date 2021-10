Inter, Correa verso una maglia da titolare con il Sassuolo

Sassuolo Inter, i possibili cambi di Simone Inzaghi per la gara del Mapei Stadium: possibile chance per Correa dal primo

Il giornalista Andrea Paventi in collegamento con Sky Sport 24 ha fatto il punto sull’Inter in avvicinamento alla gara contro il Sassuolo. Possibile chance dal primo minuto per Correa in attacco, che potrebbe dunque far rifiatare Dzeko:

«Novità? Qualcuna è possibile, la parte tattica è in svolgimento adesso e il tecnico nerazzurro sta provando tante cose. Una mini rifinitura Inzaghi la fa il giorno della partita, quindi ha ancora una notte per pensarci e togliersi tutti i dubbi. La coppia titolare in attacco al momento è Dzeko-Lautaro Martinez, ma c’è Correa che si sta muovendo bene e scalpita: può avere delle chance anche lui. Così come sulla fascia destra si rinnova il ballottaggio Dumfries-Darmian. Il primo è andato così così e potrebbe giocare la sua seconda partita consecutiva per dimostrare di poter fare meglio, Darmian dà più certezze. Barella e Brozovic ci saranno, Perisic tornerà a sinistra. Un paio di dubbi Inzaghi se li porta avanti anche per tenere tutti sulla corda».