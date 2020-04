Inter, Crespo incorona Lautaro Martinez: «E’ il nuovo Aguero»

Hernan Crespo ha esaltato le qualità di Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter: ecco le parole del Valdanito

Interrogato dagli spettatori di Sky Sport, Hernan Crespo ha parlato di alcuni degli attaccanti più forti del momento in Serie A e negli altri campionati.

«Chi mi somiglia oggi? Faccio fatica a dire un nome. Ci sono parecchi attaccanti che mi piacciono. Lasciando stare i Ronaldo e i Messi. Lewandowski è un giocatore che mi piace molto. Suarez? Pure. Anche Benzema. Dico Lewandowski per una questione di gusti».

Crespo ha aggiunto: «Chi scelgo tra Lautaro Martinez, Icardi e Dybala? Dipende da chi sono gli altri dieci. Icardi lo conosciamo molto bene, così come Dybala, e stiamo conoscendo tutti Lautaro. Se è il nuovo Aguero? Sì. Forse è un po’ meno “pulito” nel dribbling, ma è più uomo squadra. Lautaro è sempre vivo nel gioco, è un giocatore che può giocare da solo come in coppia con Lukaku o in un tridente. Mi piace molto».