Inter, Cruz: «Lautaro? Spero resti, è il miglior partner per Lukaku»

Julio Cruz si racconta a 360°: dall’opinione su Dybala e Lautaro Martinez fino al primo gol contro la Juventus, ecco le parole dell’ex Inter

Nel corso del collegamento con Sky Sport, Julio Cruz ha parlato del suo passato all’Inter e al Bologna, oltreché del futuro dei giovani talenti argentini Dybala e Lautaro Martinez. Ecco le sue dichiarazioni.

FUTURO DEL FIGLIO – «Futuro di mio figlio in Italia? Magari, lui gioca nel Banfield e sta molto bene. Mi auguro che un domani arrivi nel grande calcio europeo, e magari in Italia. E’ un centravanti. Tante squadre italiane sono già venute a vederlo».

PENSIERO PER GAZZONI – «Oggi è scomparso il presidente Giuseppe Gazzoni Frascara. Mi è dispiaciuto, è stato una grandissima persona e un eccellente presidente. Vedere che è scomparsa una persona così buona dispiace».

BOLOGNA – «E’ stata la porta al mio arrivo in Italia. Città bellissima. all’inizio arrivavo dall’Olanda, un paese nuovo per me. A Bologna mi son detto “Qui è tutto vecchio!” perché non conoscevo la storia. Mi ricordo Casteldebole, quando arrivai al primo allenamento e trovai Beppe Signori e Guidolin. Ricordo benissimo che quando andavamo in ritiro in un albergo c’erano 15 minuti per arrivare allo stadio. Quando partivamo da lì fino allo stadio vedevo la gente urlare con la bandiera di fianco al pulmino, quando entravo in campo era un’altra cosa. All’inizio è stato difficile».

GOL PIU’ BELLO CONTRO LA JUVE – «Credo che quello che ho sentito di più sia stato quello su punizione al Delle Alpi, il mio primo gol con la maglia dell’Inter. Nessuno si aspettava che calciassi così. In quella settimana i tifosi credevano tanto nella vittoria, l’Inter non vinceva in casa della Juve da circa 11 anni. Anche se ho fatto una doppietta, quel gol è stato il mio preferito».

COME SOSTITUIRE LAUTARO SE VA AL BARCELLONA? – «Credo e spero che Lautaro non vada via. Lui è un grandissimo giocatore e sta dimostrando. Credo che l’Inter possa tenerlo ancora. Se andrà via, sarà per una sua scelta. Non vedo un altro giocatore che possa affiancare Lukaku come Lautaro».

PIU’ FACILE LAUTARO AL BARCELLONA O MESSI ALL’INTER? – «Guardando un po’ tutto mi sembra che sia più difficile che Messi lasci il Barcellona. E’ arrivato lì 13-14 anni fa, dopo tutto quello che ha costruito non penso vada via. Mi auguro che Lautaro possa rimanere all’Inter. Futuro in Nazionale? E’ molto giovane, mi auguro che nei prossimi anni possa essere il centravanti che l’Argentina vuole».

DYBALA – «Dybala è molto giovane. Sta facendo molto bene, una settimana fa lo paragonavano a Messi e chiedevano perché non giocasse insieme a lui. Messi è il numero uno, è difficile che possano giocare insieme, ma un giorno anche lui dovrà lasciare la Nazionale. Penso sia difficile vederlo in campo finché c’è Messi, sono molto simili».