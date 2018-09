Inter, ottimismo per D’Ambrosio: Spalletti pensa al 4-2-3-1

Per la sfida contro il Tottenham, il tecnico di Certaldo potrebbe recuperare Danilo D’Ambrosio. Altrimenti pronta la difesa a 3.

Mancano pochissime ore all’atteso debutto dell’Inter in Champions League contro il Tottenham. Una sfida cruciale per i nerazzurri, che devono buttarsi alle spalle il pessimo inizio di campionato e ripartire già da oggi. Direttamente da Sky Sport, arriva una notizia che può far sorridere: c’è cauto ottimismo per il recupero di Danilo D’Ambrosio. Il terzino, fin qui impiegato in tutte le partite stagionali, ha subito un trauma contusivo alla coscia destra nella sconfitta contro il Parma. Il suo recupero sembrava impossibile, tanto da far immaginare un Inter con Skriniar sulla fascia. In alternativa, Luciano Spalletti stava pensando di schierare tutti e tre i suoi centrali per la prima volta, formando una cerniera con lo slovacco, De Vrij e Miranda in un 3-4-2-1.

Ma stasera non ci sarà spazio per gli esperimenti, motivo per cui D’Ambrosio potrebbe essere rischiato nel caso in cui le sue condizioni fossero buone. In questo modo, il tecnico di Certaldo potrà schierare il consueto 4-2-3-1, con Brozovic e Vecino in mediana e Perisic, Nainggolan e uno tra Candreva e Politano dietro a capitan Mauro Icardi.