Stefan de Vrij non trova spazio nella Nazionale dell’Olanda, non ha ancora giocato nelle qualificazioni agli Europei 2020

Stefan de Vrij non è mai sceso in campo per la sua Nazionale durante le partite di qualificazione a Euro 2020, chiuso da De Ligt e van Dijk. Nell’intervista per RTV Rijnmond ha dichiarato di non essere preoccupato: «Ora sono un difensore migliore rispetto ai Mondiali del 2014 in cui ho giocato da titolare. Devo rimanere positivo, fare sempre il massimo e aspettare la mia occasione».

E alla proposta di tornare a giocare sulla fascia come faceva al Feyenoord, il giocatore dell’Inter ha risposto: «Non occupo quel ruolo da molto tempo. Giocherei in qualunque ruolo l’allenatore avesse bisogno di me, ma sono venuto qui come difensore centrale».