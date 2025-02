Inter, De Vrij sui play-off di Champions: «Dipiace per le italiane eliminate, sappiamo la responsabilità che abbiamo. Tra PSV e Feyenoord vorrei sfidare…»

Il difensore nerazzurro ha parlato del prossimo avversario dell’Inter in Champions e dell’eliminazione delle altre squadre italiane. Le parole

Il difensore nerazzurro Stefan de Vrij nella giornata di oggi è intervenuto all’evento 20° Torneo Amici dei Bambini svoltosi a Sesto San Giovanni. L’olandese ha parlato ai giornalisti presenti dell’eliminazione delle altre italiane (Juve, Milan e Atalanta) in Champions League e chi tra PSV e Feyenoord affronterà la squadra allenata da Inzaghi. A seguire le parole del difensore.

CARRIERA – «Nella mia carriera ci sono stati anche momenti negativi ma portano sempre qualcosa a livello di esperienza. L’importante è rialzarsi sempre, ed è ciò che ho imparato quando ho vissuto questi momenti. Il calcio mi ha insegnato a non arrendermi mai. In Olanda i settori giovanili sono molto buoni, c’è molta più tecnica nella nostra scuola calcistica olandese. Guardate per esempio i giovani della nostra nazione che giocano a livelli top. In Italia quando sono arrivato sono migliorato tanto dal punto di visto tattico, un altro mondo la preparazione che c’è qui».

INTER UNICA SQUADRA IN CHAMPIONS – «Se sappiamo la responsabilità che abbiamo dopo l’eliminazione delle altre italiane in Champions? Sì, sappiamo la responsabilità che abbiamo. Mi dispiace anche aver visto uscire le altre. Per il calcio italiano fa bene se le altre vanno avanti. Personalmente sono contento di affrontare una squadra olandese…così torno in Olanda (ride, ndr)».

CHI SCELGO TRA PSV E FEYENOORD –«A Feyenoord ci sono cresciuto. Chi è più forte? Sia PSV e Feyenoord sono due squadre molto forti i tifosi…poi Feyenoord è dove io sono cresciuto: i tifosi, la squadra, lo stadio…hanno un posto nel mio cuore. Quindi c’è un motivo in più»