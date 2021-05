Inter, De Vrij: «Questo il merito di Conte. Siamo diventati più uniti»

Stefan De Vrij ha parlato dopo la vittoria sul Crotone che dà quasi la matematica certezza dello Scudetto all’Inter. Le sue parole

Stefan De Vrij ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sul Crotone.

«Conte ci trasmette passione e voglia di vincere, il gruppo è unito per merito del mister. Non abbiamo iniziato benissimo la stagione per alcuni motivi. Poi ci siamo resi conto di cosa doveva cambiare, siamo diventati più uniti. Ognuno cerca di aiutare l’altro, abbiamo lo spirito vincente. Così i risultati sono migliorati».