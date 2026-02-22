Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Ultime Notizie

Inter, Dumfries è tornato in gruppo: ottime notizie per Chivu! Mentre Calhanoglu…Aggiornamenti dopo l’ultimo allenamento

Published

7 minuti ago

on

By

dumfries

Inter, Dumfries è rientrato finalmente in gruppo: grandi notizie per Chivu! Mentre Calhanoglu…I dettagli dopo l’allenamento

Il quartier generale di Appiano Gentile riapre le porte e consegna indicazioni preziose in vista dei prossimi, cruciali impegni stagionali. In casa Inter, la rincorsa Scudetto passa inevitabilmente dal recupero delle pedine fondamentali dello scacchiere tattico. In questo senso, l’ultima seduta di allenamento ha regalato sorrisi e certezze allo staff tecnico.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Il rientro a pieno regime di Denzel Dumfries

La giornata odierna ha sancito il recupero totale e definitivo di Denzel Dumfries. Il cursore olandese ha svolto l’intera sessione di lavoro insieme al resto della squadra, mettendo in mostra una condizione atletica già invidiabile.

Ritrovare il numero 2 a pieno regime rappresenta una risorsa di inestimabile valore per Cristian Chivu. La sua fisicità e la sua spinta costante si riveleranno armi fondamentali per scardinare le difese avversarie, fornendo ampiezza alla manovra e cross velenosi per gli attaccanti.

Prudenza per Hakan Calhanoglu: lavoro differenziato

Se per l’esterno olandese il semaforo è totalmente verde, lo staff medico ha optato per una strategia decisamente più conservativa nei confronti di Hakan Calhanoglu. Il regista turco ha preso parte solo parzialmente al lavoro collettivo.

Il numero 20 nerazzurro ha alternato esercizi di scarico a specifiche sessioni tattiche mirate. Una gestione cautelativa voluta fortemente dall’allenatore, che non ha alcuna intenzione di forzare i tempi di recupero del suo metronomo. L’obiettivo è riaverlo al top della forma fisica per il rush finale della stagione, annullando ogni potenziale rischio di fastidiose ricadute muscolari.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero4 ore ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

Upload Upload
Hanno Detto4 ore ago

Juve Como 0‑2, blackout dei bianconeri allo Stadium: crollo bianconero e arriva il Galatasaray. L’analisi di Andrea Bargione – VIDEO

Juve Como, Andrea Bargione analizza a fondo la prestazione bianconera contro i lariani nel post‑partita di Upload Durante l’ultima puntata...
Change privacy settings
×