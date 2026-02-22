Inter, Dumfries è tornato in gruppo: ottime notizie per Chivu! Mentre Calhanoglu…Aggiornamenti dopo l’ultimo allenamento

Inter, Dumfries è rientrato finalmente in gruppo: grandi notizie per Chivu! Mentre Calhanoglu…I dettagli dopo l’allenamento

Il quartier generale di Appiano Gentile riapre le porte e consegna indicazioni preziose in vista dei prossimi, cruciali impegni stagionali. In casa Inter, la rincorsa Scudetto passa inevitabilmente dal recupero delle pedine fondamentali dello scacchiere tattico. In questo senso, l’ultima seduta di allenamento ha regalato sorrisi e certezze allo staff tecnico.

Il rientro a pieno regime di Denzel Dumfries

La giornata odierna ha sancito il recupero totale e definitivo di Denzel Dumfries. Il cursore olandese ha svolto l’intera sessione di lavoro insieme al resto della squadra, mettendo in mostra una condizione atletica già invidiabile.

Ritrovare il numero 2 a pieno regime rappresenta una risorsa di inestimabile valore per Cristian Chivu. La sua fisicità e la sua spinta costante si riveleranno armi fondamentali per scardinare le difese avversarie, fornendo ampiezza alla manovra e cross velenosi per gli attaccanti.

Prudenza per Hakan Calhanoglu: lavoro differenziato

Se per l’esterno olandese il semaforo è totalmente verde, lo staff medico ha optato per una strategia decisamente più conservativa nei confronti di Hakan Calhanoglu. Il regista turco ha preso parte solo parzialmente al lavoro collettivo.

Il numero 20 nerazzurro ha alternato esercizi di scarico a specifiche sessioni tattiche mirate. Una gestione cautelativa voluta fortemente dall’allenatore, che non ha alcuna intenzione di forzare i tempi di recupero del suo metronomo. L’obiettivo è riaverlo al top della forma fisica per il rush finale della stagione, annullando ogni potenziale rischio di fastidiose ricadute muscolari.