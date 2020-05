Inter e Roma su Acuna, l’agente: «Serie A è una priorità»

Inter e Roma seguono Acuna dello Sporting Clube de Portugal. L’agente: «La Serie A è una nostra priorità»

L’agente di Marcos Acuna, esterno classe ’91 di proprietà dello Sporting Clube de Portugal, ha aperto alla possibilità per l’argentino di giocare in Serie A nel corso della prossima stagione.

«Ci sono molte squadre interessate con cui sto parlando in questo momento, però non voglio fare nomi. Certo l’Italia e la Serie A sono una nostra priorità – riporta romanews.eu – vedremo però come si svilupperanno le trattative dopo l’emergenza». Per Acuna forte l’interesse di Inter e Roma.