Inter, è tornata la “Dze-La”: il risveglio dell’attacco nerazzurro

Nella partita di venerdì contro la Salernitana si è finalmente vista la coppia Dzeko Lautaro, autori di tutti e i 5 gol. L’attacco Inter è tornato

Lautaro Martinez è tornato e, con lui, anche Edin Dzeko. L’argentino dell’Inter, venerdì, è stato autore di una splendida tripletta, a cui ha risposto il bosniaco con la doppietta che ha segnato il definitivo 5 a 0.

La Gazzetta dello Sport evidenzia come, contro la Salernitana, sia finalmente sbocciata la “Dze-La“: «Rispetto al Milan, venerdì il Toro ha occupato militarmente l’area di rigore ed è questa la novità. Edin, invece, ha continuato a dare le carte alle sue spalle: è sempre più il bosniaco a cercare l’argentino e non l’opposto, come insegna il gol del 3 a 0. Forse quei due non saranno mai tessere di uno stesso puzzle, ma sembrano alimentarsi sempre più dell’energia dei compagni».