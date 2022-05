Inter, operazione sorpasso per mettere pressione al Milan

Inter Empoli, per i nerazzurri è scattata l’operazione sorpasso per mettere pressione al Milan in vista della trasferta di Verona

L’Inter scenderà in campo questa sera in anticipo per l’operazione sorpasso. I nerazzurri possono andare momentaneamente in testa alla classifica in attesa di vedere la sfida del Milan.

Contro l’Empoli non sarà semplice, ma sulla carta l’Inter è favorita. Inzaghi ha un solo risultato per continuare a mettere pressione al Milan, la vittoria. Tre punti per provare a ridurre il gap con i cugini e riprendersi la vetta della classifica a due giornate dal termine. Lo scrive il Corriere dello Sport.