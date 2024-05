Enrico Ruggeri: «Inter, è stato lo scudetto della FANTASIA. Gli Oscar dell’anno vanno a TRE GIOCATORI nerazzurri»

Le parole di Enrico Ruggeri sullo Scudetto dell’Inter: «A Lautaro Martinez, Barella e Calhanoglu gli oscar di stagione»

Enrico Ruggeri ieri sera era insieme a tanti calciatori a ricevere il premio Gentleman. In compagnia di tanta Inter, la sua squadra del cuore. Ne ha parlato con La Gazzetta dello Sport.

LO SCUDETTO DELL’INTER – «Questo lo definirei lo scudetto della fantasia. Per ché ha espresso un bel gioco segnando anche gol imprevedibili. Ecco, fantasia e imprevedibilità».

PREMIO GENTLEMAN – «È un premio che mi gratifica. Vinto a Milano. Ed è sempre bellissimo ricevere i premi».

GLI OSCAR DELLA STAGIONE – «Lautaro, per tutto quello che è, un attaccante che è felice di esultare per un gol di un compagno con sincerità; Barella, come italiano; Calhanoglu come simbolo di una rivincita».

