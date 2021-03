Inter, Eriksen è una certezza in campo: ed è promosso anche in italiano

Christian Eriksen ha conquistato un posto da titolare nel centrocampo di Conte, ma ora è riuscito a mettere radici anche in Italia

La sorpresa di questo 2021 dell’Inter si chiama, senza ombra di dubbio Christian Eriksen. Il danese è riuscito a far sue le idee tattiche di Antonio Conte ed è ora diventato fondamentale per il gioco dei nerazzurri. Oltre al campo però, come riporta La Gazzetta dello Sport, l’ex Tottenham è riuscito anche a integrarsi alla perfezione in Italia.

Non solo parla un italiano fluente, ma ha anche messo radici stabili a Milano con la sua famiglia su un suolo che solo qualche mese fa sembrava instabile. La stessa moglie Sabrina ama la città, ha lasciato l’Italia solo nei momenti più duri del lockdown e a fine 2020, quando è volata in Danimarca per partorire la loro secondogenita. Eriksen e la sua famiglia sono quindi perfettamente integrati in Italia, fattore fondamentale per la rinascita del calciatore.