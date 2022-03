Inter Fiorentina: Brozovic ancora out. La scelta di Inzaghi in regia per sopperire all’assenza del centrocampista croato

Non arrivano buone notizie sul fronte Brozovic per l’Inter e Simone Inzaghi. Il centrocampista croato – come appreso da Internews24.com – si è allenato a parte anche questo pomeriggio ad Appiano Gentile ed è praticamente out per la sfida di domani a San Siro contro la Fiorentina.

Brozovic ha svolto un lavoro personalizzato lontano dal gruppo e non ha ancora smaltito il problema al polpaccio. Inzaghi pensa così a Calhanoglu in regia, con Vidal (favorito su Gagliardini e Vecino) per completare il reparto mediano insieme a Barella.