Francesco Toldo, doppio ex di Inter-Fiorentina, verrà premiato a San Siro prima dell’anticipo da Zanetti e Antognoni

L’ex portiere Francesco Toldo verrà premiato a San Siro prima di Inter-Fiorentina. Domani sera riparte la Serie A con l’anticipo del turno infrasettimanale in programma tra le formazioni di Luciano Spalletti e Stefano Pioli. In programma alle ore 20.30 al Giuseppe Meazza in San Siro, Milano, Inter e Fiorentina daranno il via al ricco menu della sesta giornata del campionato di Serie A. E ci sarà un’occasione speciale nel pre partita della sfida, con lo stadio che si prepara a rendere omaggio al proprio ex numero Francesco Toldo.

Toldo, doppio ex di Inter e Fiorentina con 337 presenze all’attivo con la maglia dei viola, ha conquistato due volte la Coppa Italia e una volta la Supercoppa Italiana. Nel 2015 ha fatto il suo ingresso nella Hall of Fame dell’Inter e martedì sera riceverà poco prima del fischio d’inizio di Inter-Fiorentina l’abbraccio di tutto San Siro e una teca contenente le due maglie che più di tutte hanno segnato la sua carriera. Toldo ha disputato ben nove stagioni con la maglia dell’Inter, un’avventura conclusasi nella stagione 2009/2010 culminata con la vittoria del Triplete. A premiare l’ex portiere ci saranno il vice-presidente dell’Inter, Javier Zanetti, ed il Club Manager della Fiorentina, Giancarlo Antognoni.