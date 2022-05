Inter Perisic, la tentazione del croato per il futuro

Inter Perisic, in attesa di capire il futuro in nerazzurro, il croato ha una tentazione per il proseguo della sua carriera

Tiene banco in casa Inter il futuro di Perisic. Il rinnovo ancora non è arrivato e le due parti si incontreranno al termine della stagione per capire domanda e offerta.

Il croato ha una tentazione e probabilmente rifiuterà l’offerta dei nerazzurri. Stuzzicato dall’idea di poter giocare in Premier League e il Chelsea potrebbe essere un’opzione per la prossima stagione. Sullo sfondo anche la Juventus. Lo scrive il Corriere dello Sport.