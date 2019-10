Inter, Gabigol vicino al Flamengo: operazione da 22 milioni

L’Inter e Gabigol stanno per dirsi addio: fumata bianca per il trasferimento a titolo definitivo al Flamengo, operazione da 22 milioni di euro

Può dirsi ormai concluso il legame tra l’Inter e Gabigol. Il club nerazzurro ha trovato un accordo con il Flamengo per il trasferimento dell’attaccante, sulla base di 22 milioni di euro.

Come rivelato da Fox Sport, sarebbe arrivata in queste ore la risposta definitiva del calciatore, che ha accettato il passaggio a titolo definitivo in Brasile. Non sarebbero previste percentuali sulla futura rivendita.