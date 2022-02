Inter, Gosens punta il ritorno in campo: ecco quando può esordire

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Continua giorno dopo giorno il lavoro di recupero di Robin Gosens che punta il ritorno. Quando può esordire con l’Inter

Robin Gosens è stato il grande colpo del gennaio dell’Inter. L’esterno tedesco, però, è ancora fermo ai box ma sta continuando il suo lavoro di recupero.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, oggi l’ex Atalanta sarà finalmente con il gruppo, con cui lavorerà in maniera parziale. L’obiettivo reale è essere a disposizione per la gara contro il Genoa di venerdì 25 febbraio.