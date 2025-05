Inter Hellas Verona, Faraoni non convocato per infortunio. I dettagli sulle condizioni del difensore

In vista della gara della 35a giornata di campionato di Serie A Inter Hellas Verona, ha reso noto la lista di 25 calciatori convocati per la trasferta a San Siro Paolo Zanetti, mister dei veneti.

Assente a sorpresa di questa lista Davide Faraoni che non sarà a disposizione del club veneto, che riporta: «Il calciatore Marco Davide Faraoni non sarà a disposizione per la partita Inter-Hellas Verona in seguito a un affaticamento muscolare».