Inter, idea Gabigol o Politano per arrivare a Chiesa

Rottura tra Federico Chiesa e la Fiorentina: il giocatore vuole andare alla Juve, ma l’Inter tenta i Viola con due contropartite: Gabigol e Politano

Juve o Inter. Queste le due squadre più accreditate per prendersi Federico Chiesa, gioiellino classe 1997 ormai in rottura con la Fiorentina dopo che in estate Commisso l’aveva blindato a Firenze. Il presidente viola, secondo il Corriere dello Sport, non vorrebbe vendere Chiesa alla Juve e per questo motivo l’ipotesi nerazzurra rimane quella più forte.

Due le possibili contropartite che possono finire nell’affare: Matteo Politano, già accostato al club toscano in estate, e Gabigol, di ritorno dal prestito di successo al Flamengo. Proprio il brasiliano, valutato 35 milioni, è la chiave principale per Chiesa: o verrà utilizzato nell’affare, o verrà venduto per monetizzare e girare i soldi incassati alla Fiorentina.