Inter, il presidente Zhang non ci sarà per il derby: torna in Cina

Steven Zhang non assisterà al derby, tornerà in Italia per il CDA e l’assemblea dei soci dell’Inter. Tutti i dettagli.

Il presidente dell’Inter Steven Zhang non sarà in tribuna a San Siro per il derby contro il Milan del prossimo 17 ottonbre.

Lo riferisce Gazzetta dello Sport riferendo che il numero uno nerazzurro ha lasciato ieri Milano per tornare in Cina.

Il suo rientro in Italia è previsto per novembre quando si terrà l’assemblea dei soci mentre a fine ottobre è in agenda il CdA nerazzurro per l’approvazione del bilancio.