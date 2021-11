Inter, il punto sull’infermeria nerazzurra in vista dello Shakhtar

Stefan de Vrij e Alexis Sanchez corrono verso il recupero: ecco le condizioni dei due calciatori infortunati

Arrivano buone notizie fronte infortuni per Simone Inzaghi. Nel corso della giornata di oggi, infatti, Alexis Sanchez ha svolto riscaldamento e torello con la squadra, poi si è spostato in un campo di fianco per un personalizzato atletico tra allunghi e ripetute. Il cileno dovrebbe quindi rientrare prima del previsto.

Per quanto riguarda Stefan de Vrij, invece, la situazione è leggermente più lenta: l’olandese ha infatti proseguito con il recupero tra terapie e palestra