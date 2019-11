Inter, in gol per 13 gare consecutive. Mai così bene nella sua storia

L’Inter di Antonio Conte continua a macinare record: i nerazzurri sono andati in gol nelle prime tredici partite in Serie A

L’Inter di Antonio Conte continua a macinare record e vittorie: 11 vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle prime 13 gare in campionato, e una striscia di gol consecutivi.

La squadra di Antonio Conte, infatti, è andata in rete per 13 partite consecutive in campionato: l‘Inter non aveva mai fatto meglio, nemmeno nell’anno del Triplete. La mano di Conte si vede, sia in attacco che in difesa.