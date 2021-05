Inter, Conte e la decisione dopo la Juve. Questa settimana...

Settimana decisiva per il futuro dell’Inter, in programma anche l’incontro tra il presidente Zhang e Conte?

Una sconfitta che dà comunque fastidio, quella dell’Inter con la Juventus di ieri, soprattutto per com’è arrivata. Il rigore su Cuadrado che ha regalato il 3-2 ai bianconeri non c’era, ma il vice di Conte Stellini ha preferito evitare l’argomento nel dopo partita. Conte invece è da tempo ormai che evita del tutto i giornalisti.

Fino a quando non arriverà l’incontro pianificatore con Zhang si ripeterà la stessa scena. E come riporta La Gazzetta dello Sport quella che inizia domani potrebbe già essere la settimana decisiva. Entro venerdì la società dovrebbe chiudere l’accordo con il fondo Great Horizon che porterebbe da 200 a 250 milioni nelle casse nerazzurre. Se così fosse già prima della sfida con l’Udinese potrebbe avvenire l’incontro a quattr’occhi tra i due, anche se resta è più probabile che la faccenda si allunghi un pochino e allora in quel caso tutto sarebbe rimandato di sette giorni.