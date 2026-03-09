Inter, oltre al danno la beffa: si ferma anche Bastoni? Cosa filtra sulle condizioni del difensore

Inter, oltre al danno la beffa: si ferma anche Bastoni? Cosa filtra sulle sue condizioni dopo essere uscito dolorante dal campo nel derby

L’Inter è in forte apprensione per le condizioni fisiche di Alessandro Bastoni. Il difensore è uscito dolorante dal terreno di gioco durante il concitato derby perso contro il Milan, scatenando preoccupazione generale. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il giocatore ha riportato una forte contusione alla tibia a seguito di un duro scontro con Adrien Rabiot.

Il momento non è dei più semplici per il centrale difensivo, bersagliato dai fischi in diversi stadi. Anche durante la sfida cittadina, l’atleta ha dovuto affrontare un clima ostile. Il pubblico rossonero non ha risparmiato insulti, atteggiamento prevedibile dopo le polemiche scaturite quasi un mese fa per la simulazione nel match contro la Juve, che aveva coinvolto Pierre Kalulu. L’episodio ha lasciato strascichi mediatici, confermati dalle pesanti contestazioni in trasferta contro il Lecce e contro il Como in Coppa Italia.

L’apice della sfortuna si è materializzato al minuto 68. In un durissimo contrasto a centrocampo, il difensore ha avuto la peggio. Mentre si contorceva a terra per il forte dolore, l’arbitro Doveri gli ha estratto il cartellino giallo, sanzione di cui non si è reso conto in quegli attimi concitati.

Zoppicando in modo vistoso, il calciatore ha abbandonato il campo lasciando il posto a Carlos Augusto. Lo staff tecnico attende i prossimi aggiornamenti. Le condizioni verranno rivalutate alla ripresa degli allenamenti. Nel caso migliore, basteranno 48 ore di riposo per smaltire il trauma, scongiurando un lungo stop. La sconfitta rappresenta un colpo durissimo per i tifosi, che non esultano in una stracittadina da due anni. Perdere un titolare peggiorerebbe ulteriormente il morale. La dirigenza spera di riaverlo presto a disposizione.