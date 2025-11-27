Inter News
Inter, buone notizie: un nerazzurro verso il rientro dopo l’infortunio
Inter, arrivano buone notizie per Chivu: un nerazzurro verso il rientro dopo il recente infortunio. Le ultimissime notizie
Dopo la sconfitta in Champions League contro l’Atletico Madrid, l’Inter di Cristian Chivu è tornata ad allenarsi ad Appiano Gentile per preparare la sfida di campionato contro il Pisa. Dall’infermeria arrivano segnali positivi: Denzel Dumfries, fermato da un problema alla caviglia, sta recuperando e le sue condizioni sono in netto miglioramento.
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’esterno olandese potrebbe tornare a disposizione già per la gara contro il Como, o al massimo per il match di Champions contro il Liverpool.
La sua assenza ha pesato sulle prestazioni nerazzurre, ma il rientro di Dumfries rappresenterebbe una spinta fondamentale per affrontare una stagione ricca di impegni decisivi tra campionato ed Europa.
LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
Inter, Javier Zanetti si racconta: ecco quale partita vorrebbe rigiocare!
Atletico Madrid Inter, Gimenez ha fatto sorridere Simeone. Ma Chivu può essere di un dato registrato dalla sua squadra