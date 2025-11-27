 Inter, buone notizie: un nerazzurro verso il rientro dopo l’infortunio
1 minuto ago

Prossimo turno Serie A 2025/2026

Inter, arrivano buone notizie per Chivu: un nerazzurro verso il rientro dopo il recente infortunio. Le ultimissime notizie

Dopo la sconfitta in Champions League contro l’Atletico Madrid, l’Inter di Cristian Chivu è tornata ad allenarsi ad Appiano Gentile per preparare la sfida di campionato contro il Pisa. Dall’infermeria arrivano segnali positivi: Denzel Dumfries, fermato da un problema alla caviglia, sta recuperando e le sue condizioni sono in netto miglioramento.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’esterno olandese potrebbe tornare a disposizione già per la gara contro il Como, o al massimo per il match di Champions contro il Liverpool.

dumfries
Db Charlotte (Stati Uniti) 30/06/2025 – FIFA Club World Cup / Inter-Fluminense / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Denzel Justus Dumfries

La sua assenza ha pesato sulle prestazioni nerazzurre, ma il rientro di Dumfries rappresenterebbe una spinta fondamentale per affrontare una stagione ricca di impegni decisivi tra campionato ed Europa.

