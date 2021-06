Inter, Inzaghi chiama Lautaro: si lavora per il rinnovo del Toro

L’Inter non vuole cedere un altro big dopo Hakimi e così sarebbe a lavoro per il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez

Nei giorni scorsi Simone Inzaghi ha chiamato Lautaro Martinez e gli ha portato fortuna visto il gol segnato dal Toro in Copa America contro la Bolivia. Come spiega La Gazzetta dello Sport, il futuro del Toro è colorato di nerazzurro: sia perché l’Inter dopo la cessione di Hakimi al Psg non ha bisogno di ulteriori sacrifici per sistemare il bilancio. sia perché il giocatore non ha mai dimostrato insoddisfazione o presunti mal di pancia riferiti all’ipotesi di continuare l’avventura in nerazzurro. Anzi, le parole pubbliche di Lautaro hanno sempre raccontato il contrario. Martinez a Milano sta bene e sta bene anche la sua famiglia.

Lautaro è considerato incedibile e fondamentale per il nuovo progetto. E poi c’è la valutazione a scoraggiare possibili pretendenti: 90 milioni. Con il Toro c’era da tempo un discorso avviato per il rinnovo, rimasto congelato negli ultimi mesi a causa della situazione finanziaria del club.