Inter, Inzaghi interrogato per l’inchiesta ultras come persona informata sui fatti: la situazione

Le parole di Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, sentito oggi in procura a Milano come testimone per l’indagine sulle curve milanesi

Sky Tg 24 riporta il racconto del colloquio avvenuto oggi in procura per Simone Inzaghi, in merito agli arresti dei tifosi di Inter e Milan.

«L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi è stato sentito come persona informata sui fatti nell’ambito dell’inchiesta della procura di Milano sulle curve e sui capi ultrà dell’Inter e del Milan. A quanto si è appreso la sua deposizione, avvenuta in un ufficio esterno alla Questura di Milano, è durata parecchio: il tecnico ha risposto a tutte le domande in modo esauriente. Da quanto trapela, Inzaghi ha parlato di richieste arrivate dal capo curva, di interlocuzioni, precisando di non aver subito minacce, né di essersi sentito intimidito. Il tecnico ha spiegato che questo dialogo rientrava nei rapporti tipici tra curva e squadra, che non voleva perdere i supporter. Tra domani e dopodomani verrà sentito, sempre come persona informata sui fatti, il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti.»