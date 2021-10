Inter, Inzaghi per la Lazio pensa a una mossa a sorpresa in attacco

Con Correa e Lautaro a rischio contro la Lazio, Inzaghi studia le contromosse per la sua Inter

Simone Inzaghi si prepara a sfidare il suo passato e lo dovrà fare con qualche problema in attacco. L’Inter contro la Lazio potrebbe non avere Correa e Lautaro, quindi in avanti l’allenatore nerazzurro è chiamato a inventarsi qualcosa.

Secondo quando riportato dalla Gazzetta dello Sport, Inzaghi contro la Lazio potrebbe affiancare a Dzeko uno tra Perisic e Calhanoglu. Il croato aveva già giocato come seconda punta contro la Fiorentina e aveva anche segnato.