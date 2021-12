Inter, Inzaghi punta lo scudetto: la seconda stella per fare la storia

L’allenatore dell’Inter Inzaghi punta con convinzione lo scudetto. L’obiettivo è la seconda stella sul petto

Da qualche giorno in casa Inter è cresciuta la convinzione di poter aggiungere a fine anno la tanto desiderata seconda stella. Rivincere significherebbe anche aprire un ciclo e a iniziare a demoralizzare conseguentemente la concorrenza.

C’è anche un aspetto di natura economica che l’Inter non sottovaluta: sollevare il secondo scudetto consecutivo vorrebbe dire far crescere ancora l’appeal internazionale, ingolosire sponsor e mercati e partire ancora in prima linea in Champions. Tutti aspetti che, secondo La Gazzetta dello Sport, dalle parti di Appiano Gentile non sottovalutano.

