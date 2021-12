Inter, Inzaghi sorride: recuperato un nerazzurro per il Torino

In vista di Inter-Torino, Inzaghi recupererà Darmian che rientrerà tra i convocati dopo l’infortunio

Simone Inzaghi può sorridere in vista di Inter-Torino. Come riportato da Tuttosport, infatti, l’allenatore nerazzurro recupera Matteo Darmian per la sfida contro i granata. L’esterno ha smaltito l’infortunio e tornerà tra i convocati nel turno infrasettimanale.

Resta invece indisponibile Joaquin Correa che, a causa della distrazione muscolare ai flessori della coscia sinistra, rientrerà dopo la sosta natalizia.