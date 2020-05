Inter, Julio Cesar: «Miglior parata su Messi, semifinale storica col Barça»

Julio Cesar ha ricordato i fantastici momenti trascorsi all’Inter: ecco le parole dell’ex portiere verdeoro

In collegamento con Sky Sport 24, Julio Cesar ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in studio, oltreché alle curiosità dei tifosi dell’Inter. Ecco le sue parole.

«Parata più bella? La parata su Messi nella storica semifinale di Champions League è stata la più importante della mia carriera, i tifosi la ricordano ancora oggi. Portieri che mi piacciono? Tra i portieri di oggi mi piace Alisson e anche Navas del PSG, è sottovalutato ma fa belle cose. Anche Donnarumma è fortissimo, non è da tutti esordire a 16 anni come lui. Handanovic? Non posso dimenticarmi di lui. Si parla poco di lui perché l’Inter negli ultimi anni non ha giocato in Champions, ma per me è tra i primi cinque al mondo. Il gol più bello che ho subito? E’ stato il cucchiaio di Totti il mio primo anno all’Inter. Quando ci sentiamo mi prende in giro ancora oggi. Mourinho? Era un leader, avevamo tanta fiducia in lui. Mi aspettavo che l’Inter avrebbe smesso di vincere dopo il mio addio? Sinceramente no, pensavo che avesse preso una strada vincente, aveva una media di due titoli all’anno. Aveva preso gusto ad alzare almeno un trofeo ogni stagione».