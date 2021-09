Inter, Julio Cesar: «Squadra molto forte. Dzeko-Lautaro grande coppia»

L’ex portiere nerazzurro Julio Cesar ha parlato del possibile percorso dell’Inter in Champions League

L’Inter torna a giocare un match di Champions League a Kiev nella sfida di oggi contro lo Shakhtar. In passato i nerazzurri vinsero contro la Dinamo nell’anno del Triplete con Julio Cesar tra i pali. Le dichiarazioni dell’ex portiere brasiliano a La Gazzetta dello Sport.

Match di oggi – «Questa è la seconda gara del girone, lascia ancora altro spazio per ulteriori match. Ma ho avuto la fortuna di essere a San Siro contro il Real Madrid: ho visto una squadra molto forte, che può passare il girone con minore ansia rispetto a noi».

Feeling Lautaro-Dzeko – «Quando l’Inter ha venduto Lukaku, i tifosi erano molto preoccupati. Ma chi è nel calcio le cose le sa: Dzeko ha una personalità fortissima e Lautaro è un ragazzo talentuoso, con un margine di crescita incredibile. Possono regalare grandi gioie: no, non sono sorpreso».

Obiettivo Inter in Champions – «Se il livello è quello messo in mostra col Real, io ci credo: si può arrivare in finale, basta crederci. E in Italia non faccio paragoni tra una stagione e l’altra, tra la scorsa e l’attuale. Ma l’Inter ha proprio tutto, per rivincere ancora».

