Inter-Juve, l’espulsione di Vecino c’era? Tantissimi dubbi sulla decisione di Orsato di espellere Vecino sul fallo commesso ai danni di Mandzukic

Sarà uno degli episodi di cui si discuterà a lungo. Potrebbe risultare decisivo ai fini dell’assegnazione dello scudetto e dei piazzamenti utili per una qualificazione in Champions. Al 15′ del primo tempo Matias Vecino è entrato in maniera evidentemente scomposta sulla caviglia di Mario Mandzukic. In un primo momento Orsato aveva fischiato fallo per la Juve ammonendo il centrocampista nerazzurro ma dopo un consulto con Var ha deciso di punirlo con la massima pena disponibile, l’espulsione, condannando i nerazzurri a giocare in inferiorità numerica per oltre un’ora. Il fallo è minimo da giallo o come direbbero gli addetti ai lavori, da arancione, ma forse il rosso pare eccessivo visto anche come si è incattivita subito la partita dopo la decisione di Orsato. Lo stesso fischietto di Schio non ha poi adottato lo stesso metro di giudizio su un fallo fatto da Pjanic, già ammonito, su Rafinha.

LA MOVIOLA COMPLETA DI INTER-JUVENTUS