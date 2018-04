Moviola Inter-Juventus, 45′ annullato gol a Matuidi per fuorigioco

Sul finire del lunghissimo primo tempo, Matuidi segna il 2-0 per la Juventus ma Orsato dopo un consulto con VAR annulla per evidente fuorigioco. Si rimane sull’1-0

Moviola Inter-Juventus, 28′ primo tempo fallo di Pjanic su Rafinha, nessuna sanzione per il bosniaco

Brutto fallo di Pjanic, già ammonito, su Rafinha. Il brasiliano aveva scaricato palla quando si è visto arrivare addosso il centrocampista bianconero. Orsato non vede gli estremi per una seconda ammonizione

Moviola Inter-Juventus, 15′ rosso a Vecino per intervento scomposto di Vecino su Mandzukic

Dopo averlo ammonito, Orsato dopo consulto Var decide di espellere Matias Vecino per fallo scomposto su Mandzukic. L’uruguaiano sale con il piede sulla caviglia del croato.

Moviola Inter-Juventus, 13′ del primo tempo: dopo il silent check il Var convalida il gol a Douglas Costa

Prima occasione per la Juve e primo gol. Traversone di Pjanic, Matuidi sembra che sfiori la palla che arriva a Douglas Costa il quale trafigge Handanovic. Se il francese avesse toccato la palla, il brasiliano sarebbe stato in offside invece Matuidi non tocca la sfera e quindi il gol è regolare

Moviola Inter-Juventus, l’analisi degli episodi arbitrali più dubbi nell’anticipo di Serie A delle 20.45 a San Siro che potrebbe decidere lo scudetto: arbitra Orsato

La moviola Inter-Juventus, anticipo della giornata numero 35 del campionato italiano di Serie A, discussa e commentata in tempo reale dalla redazione di CalcioNews24.com. A San Siro i bianconeri si giocheranno una fetta decisiva dello scudetto. In caso di insuccesso verrebbero scavalcati dal Napoli in prima posizione se i partenopei dovessero sbancare il Franchi domani pomeriggio. Per i nerazzurri i tre punti sono vitali per continuare a coltivare le speranze di qualificazione in Champions League che dista un punto dal quarto posto, attualmente occupato dalla Lazio. La gara sarà diretta da Daniele Orsato della sezione di Schio. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Di Fiore-Manganelli, quarto uomo Tagliavento mentre alla postazione Var ci saranno Valeri e Giallatini.