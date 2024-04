VOTI Genoa Cagliari: l’apoteosi di Gilardino, le difficoltà di Ranieri. Retegui non segna più, ma serve per una cosa

Le pagelle di Genoa-Cagliari: Gilardino batte Claudio Ranieri, i voti dei migliori e dei peggiori del posticipo del lunedì sera

Un verdetto netto, un 3-0 che certifica come il Genoa sappia vivere partite al massimo livello e il Cagliari debba ancora attraversare qualche sofferenza per proclamarsi salvo. Ecco i giudizi più significativi tratti da La Gazzetta dello Sport.

I DUE MISTER – Tre gol di differenza producono 2 punti e mezzo tra Gilardino e Ranieri. Il padrone di casa viene premiato con un 7,5: «Non fa esperimenti e fa bene, perché in una notte memorabile regala l’essenza del suo calcio». L’ospite viene bocciato col 5: «Deve reinventare la difesa, ma la squadra è senza certezze pure a centrocampo. Stavolta non fa la magia con i cambi».

I MIGLIORI – Per il Genoa è Thorsby, autore dell’1-0, con un bel 7,5: «Segna, crossa, recupera palloni, si lancia palla al piede, svetta in difesa. Che partita. Prova pure un assist di petto per Retegui». Nel Cagliari Gaetano si salva col 6: «L’ex napoletano lotta su ogni pallone ed è il solo a tentare qualcosa in avanti, ma non trova mai sponde».

I PEGGIORI – Nel Genoa non ci sono insufficienti, ma Retegui non va oltre il 6: «Continua il digiuno di gol, fa sempre la sua parte di “legna”». Nel Cagliari molti 5, tra i quali spicca quello di Hatzidiakos come il più colpevole: «Si fa sovrastare da Thorsby nel gol dell’1-0».