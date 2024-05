Thiago Motta: «Futuro? Adesso è il momento del Bologna. Arrivare qui con la Juve? Avrei firmato...»

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato a Dazn al termine della gara pareggiata contro la Juventus

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato a Dazn al termine della gara pareggiata contro la Juventus. Le sue dichiarazioni:

FUTURO – «Del futuro ne parleremo internamente col presidente. Quello che decideremo lo comunicheremo insieme, adesso è il momento del Bologna. E continuare con un’energia bellissima e positiva»

ELOGI – «Per me il lato umano è la cosa più importante, il rapporto che creo con i giocatori. Non è vero che non li guardo in faccia, guardo ognuno di loro. Vero che siamo in tanti e non sempre possono giocare tutti, giocano quelli che lo meritano. Tutti lo meriterebbero ma non è possibile che giochino tutti. Rispetto le scelte e il loro impegno, io voglio bene a ognuno di loro».

PARI PUNTI JUVE – «Avrei firmato subito, ma sarebbe stato delirante. Per come abbiamo iniziato la stagione non era scontato, questi risultati…però dal primo giorno di lavoro si sono presentati con una grande voglia di migliorarsi, aiutarsi, rispettarsi, sapere che la competizione tra loro è sana»

CONTINUA SU JUVE NEWS 24