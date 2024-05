Paolo Montero, allenatore della Juventus, ha parlato a Dazn al termine della gara pareggiata contro il Bologna

ESULTANZA AL 3-3 – «Euforia della situazione. Me ne rendevo conto che era un episodio. A Chiesa ho detto che se facevamo un gol entro una certa la pareggiavamo. L’analisi è molto semplice secondo me. I nostri arrivavano da una gara importante, c’è stato un calo mentale dopo un obiettivo raggiunto e poi c’era un avversario che è tra le squadre più forti in Italia. Era il peggior avversario che potessimo trovare. C’è stata un’ora di difficoltà e si è visto, poi è uscito l’orgoglio dei nostri ragazzi. Con coraggio e orgoglio abbiamo pareggiato».

CHE JUVE HA TROVATO – «Un gruppo unito. Questi risultati non si fanno se non sei unito e compatto. Poi certe dinamiche non le posso ancora analizzare».

