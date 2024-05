Bayern Monaco Real Madrid: i TOP e i FLOP di Champions League

Le pagelle del match tra Bayern Monaco e Real Madrid, dopo la semifinale d’andata di Champions League: i TOP e FLOP

Le pagelle del match tra Bayern Monaco e Real Madrid, dopo la semifinale d’andata di Champions League.

TOP: Per il Bayern fa una gara di grande sostanza Laimer a centrocampo. Non è il giocatore dai piedi buonissimi, Musiala e Sane rubano l’occhio e fanno le giocate determinanti, Kane è l’anima della squadra, ma se i tedeschi hanno tratti di dominio è anche per la sua continuità. Nel Real Vinicius firma una doppietta, ma è assolutamente strepitosa la prestazione di Toni Kroos. Suo il filtrante per il vantaggio determinato dal compagno, suo un tiro che a inizio ripresa impegna Neuer con una parata difficile con la mano di richiamo. Anche il giallo, per fallo tattico, rientra nella saggezza della sua condotta di gara.

FLOP: Gara davvero problematica per Kim. L’ex Napoli è protagonista negativo perché non capisce mai i movimenti di Vinicius. Si fa attrarre dal brasiliano che torna all’indietro per poi improvvisamente scattare in avanti. Viene ingannato sul gol dello 0-1, su un’altra opportunità nella ripresa e fa pure il fallo da rigore su Rodrygo, con tanto di ammonizione. Nel Real non convince l’ingresso di Camavinga, anche se il Flop, anche per il nome che porta, non può che essere Bellingham, troppo poco protagonista per quel che ci si aspettava da lui