Zielinski saluta Napoli: la toccante lettera del polacco

Zielinski saluta Napoli: in occasione dell’evento all’Ammot Cafè ha detto addio a compagni e tifosi con una toccante lettera. Le sue parole:

IL SALUTO – «Siete persone straordinarie che ho imparato ad amare e rispettare, mi piace la vostra mentalità di cui potete essere orgogliosi e che ammiro. Vi ringrazio perché nessuno di voi, dopo che io ho preso la decisione di cambiare la squadra, mi abbia mai offeso. Questo significa molto per me. I successi che ho ottenuto con questo club sono in linea coi miei sogni. Ho cercato di fare del mio meglio… Poi non vedo più niente»