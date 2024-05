Panchina Torino, Vagnati sceglie Vanoli ma c’è una variabile

Il Torino ha scelto Vanoli per la panchina della prossima stagione: Vagnati è sicuro del profilo, ma c’è una variabile

Il Torino ha scelto Vanoli per la panchina della prossima stagione: Vagnati è sicuro del profilo, ma c’è una variabile.

Il tecnico, potrebbe salire in A col Venezia ma questo non sarebbe un problema, ma c’è da capire quale futuro avrà Italiano. Lui aspetta Napoli o Bologna, ma Cairo gli ha fatto apprezzamenti per il lavoro svolto alla Fiorentina. Resta dunque da capire quale dei due profili potrebbe essere utile soprattutto dovesse arrivare la tanto agongiata Europa. Lo scrive Tuttosport.