Mourinho, è derby per lo Special One: la situazione sul futuro

José Mourinho potrebbe ripartire all’estero con una nuova avventura perché piace in Arabia, ma più facile un approdo in Turchia.

L’Al Ittihad è stato invece l’ultimo club a farsi avanti per lo Special One, che però vuole restare in Europa ed è al centro di un clamoroso derby di mercato turco. A contendersi il portoghese sono Fenerbahce e Besiktas, che puntano sul tecnico portoghese per interrompere il dominio del Galatasaray.