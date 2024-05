Sassuolo Berardi, titoli di coda: le ipotesi sul futuro

Il futuro di Domenico Berardi ora è tutto appeso a un filo: con la retrocessione in B del Sassuolo potrebbe cambiare aria

Restare e riportare i neroverdi in A oppure accettare di provare una nuova avventura lontano da ‘casa’? Un bel dilemma per l’esterno classe ’94. La Juve lo corteggia da tempo e potrebbe strapparlo a cifre modiche in estate, ma c’è da capire la volontà del giocatore. Con l’infortunio al tendine d’achille poi i tempi del rientro potrebbero dilatarsi e dunque rendere ancor più un’incognita il futuro.