Gianpaolo Pozzo: «Udinese Empoli, spero di avere capito male le parole di CORSI, lui sta chiedendo FAVORI contro la ROMA. Ha esagerato, anche a NOI Guida non è piaciuto»

Gianpaolo Pozzo, presidente dell’Udinese, ha parlato a La Gazzetta dello Sport e ha commentato duramente le parole di Corsi

Il finale di Udinese-Empoli è stato tanto ricco di episodi che di polemiche. Fabrizio Corsi, numero 1 del club toscano, non le ha mandate a dire. La risposta di Gianpaolo Pozzo, proprietario della squadra friulana, arriva oggi su La Gazzetta dello Sport.

SERIE B – «Senta quella parola non la voglio neppure nominare».

LA PAROLE DI CORSI – «Diciamo che ha esagerato. Sono dichiarazioni totalmente fuori luogo. E offensive. Ci vuole guadagnare qualcosa? Le parole di Corsi sono gravi. E sentire queste testuali cose dispiace: “Con l’Udinese commessi errori gravi. Forse con la Roma si riequilibra tutto”. Si può solo sperare di aver capito male perché altrimenti sembrerebbe una richiesta di favori arbitrali. Quando un presidente dice che spera di avere una comparazione per il danno subito, e sinceramente non so a quale danno si riferisce, e poi dice che anche la sua filippina sapeva che l’Udinese avrebbe vinto a Lecce, diciamo che esagera. E questo non mi va giù».

L’ARBITRAGGIO DI GUIDA – «Anche noi su alcuni episodi non siamo d’accordo».

L’EMPOLI LAMENTA IL TROPPO RECUPERO – «Non mi risulta nulla di tutto ciò. Il nostro centravanti Lucca per tutto il primo tempo è stato massacrato e non è stato tutelato. Menavano come fabbri. Tutti gli episodi ai quali si riferisce l’Empoli sono stati verificati al Var per minuti. E devo dire che se non ci fosse il Var alcuni episodi sarebbero interpretati malamente».

CONTENTO DI CANNAVARO – «Sì. Mi piace molto. Lavora bene. Ha dato carattere alla squadra e ha dato fiducia ai ragazzi. É uno che sa cosa fare. Ha fatto esperienze importanti all’estero»