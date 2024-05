Moviola Borussia Dortmund PSG, l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave del match Borussia Dortmund PSG, valido per la semifinale d’andata di Champions League 2023/24

L’episodio chiave della moviola del match tra Borussia Dormund PSG, valido per la semifinale d’andata di Champions League 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Taylor.

L’EPISODIO CHIAVE

Al minuto 62, l’autore del gol del Borussia Dortmund Fullkrug lamenta una spinta di Mendes in area. Un contatto d’esperienza, per evitare che possa colpire di testa a colpo sicuro. Secondo Calvarese, commentatore arbitrale della sfida in tv, fa bene l’arbitro Taylor a non concedere il rigore. Secondo lui le due mani del giocatore del Psg non spingono, è più un appoggio che non giustifica la concessione di un calcio di rigore.