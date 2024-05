Bayern-Real Madrid: un giocatore del REAL ha una MALEDIZIONE da spezzare nella gara di stasera

Tutti i numeri e le statistiche in vista della sfida tra Bayern-Real Madrid, valida per le semifinali di Champions League

Jude Bellingham è sicuramente uno dei giocatori più attesi per la gara di stasera. E non solo perché Carlo Ancelotti può godere di un giocatore immenso, capace di fare più compiti e spesso risolutivo in zona gol, come attesta il suo essere secondo nella classifica marcatori della Liga. Bellingham è anche un profondo conoscitore degli avversari che avrà di fronte e dello stadio dove si giocherà. E lo stimolo per fare bene sarà fortissimo, in quanto il Bayern Monaco è per lui una specie di maledizione.

É quanto scrive un bell’approfondimento di AS in un pezzo di Agostino Martin, che fa riferimento a ben 8 precedenti tra Bundesliga e Supercoppe tedesche: l’inglese ha al suo attivo un solo pareggio e non ha ancora segnato un gol. «In 511 minuti che Jude ha giocato nelle partite ufficiali contro il Bayern non ha segnato e ha ricevuto due cartellini gialli. Ma ora vuole spezzare la striscia negativa: un’operazione riuscitagli già contro la Red Bull Leipzig (aveva perso in tre delle cinque partite fino a quest’anno e nel 2023-2 ha vinto in Austria) e con il Manchester City».