Pedullà su Thiago Motta: «Ora vi rivelo la sua destinazione»

Il giornalista Pedullà ha voluto parlare così del futuro di Thiago Motta: allenatore del Bologna e nel mirino di diverse squadre

Alfredo Pedullà ha parlato su Sportitalia del futuro di Thiago Motta. Ecco le sue dichiarazioni su quello che sarà il futuro dell’allenatore del Bologna.

PAROLE – «La Juve ha deciso di cambiare allenatore da gennaio, puntando su Thiago Motta. Non ci sono margini per il rinnovo di contratto di Thiago Motta con il Bologna e non ci sono margini di manovra che lui possa finire in orbita Milan»