Inter, Di Biagio RIVELA: «Il Manchester City mi chiamò per Barella. Ecco cosa risposi»

Luigi Di Biagio ha raccontato un retroscena interessante su Barella e il Manchester City con il sardo all’epoca 18enne

Luigi Di Biagio, ex calciatore e allenatore dell’Italia Under 21, è intervenuto ai microfoni di TvPlay parlando di Nicolò Barella e di un aneddoto riguardante l’attuale centrocampista dell‘Inter.

BARELLA – «Barella è uno di quelli che ho cresciuto, aveva 18 anni quando era con me in Under 21 e chiamarono dal City per informazioni. Com’era come ragazzo a livello professionale. Oggi è facile dirlo, in quel momento dissi ‘prendetelo subito’. Quando una squadra ti chiede com’è come persona vuol dire che a livello tecnico lo conoscono. Quindi mi sono permesso di dirgli di prenderlo subito perché ha dei margini di miglioramento incredibili. Poi ha fatto un altro percorso, meglio per l’Inter»