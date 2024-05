Inzaghi Inter, papà Giancarlo: «Simone come Ancelotti. Vi racconto un aneddoto»

Giancarlo, papà di Simone e Filippo Inzaghi, ha parlato a Tuttosport dopo il premio ricevuto a Piacenza dal tecnico dell’Inter

Giancarlo, papà di Simone e Filippo Inzaghi, ha parlato a Tuttosport dopo il premio ricevuto a Piacenza dal tecnico dell’Inter. Le sue dichiarazioni:

ANEDDOTI – «Lui e Pippo sono due ragazzi eccezionali, che ti chiamano due volte al giorno tutti i giorni da trent’anni. E che da trent’anni… mi sopportano. Le racconto una cosa: quando giocavano e tornavano a casa nel giorno libero, io ero lì che dicevo a loro “quella palla potevi stopparla meglio”. E sa cosa facevano? Non mi mandavano al diavolo, ma andavano dalla loro mamma e le dicevano “digli qualcosa perché questo è pesante oggi…”».

ANCELOTTI – «Sicuramente. Io conosco molto bene Ancelotti perché l’ho avuto ospite a casa mia e siamo anche andati a mangiare insieme perché lui non disdegna i nostri pisarei e fasò. Carlo è una persona eccezionale, ha fatto la storia del calcio senza mai uscire da quella che è la sua normalità e sia Pippo, sia Simone, si sono ispirati a lui e come lui, anche nelle vittorie, non sono mai cambiati rispetto a quello che sono».

INZAGHI – «Spesso nello sport quando fai le cose, quasi non ti rendi conto di cosa hai fatto. Lo capisci quando torni a casa tua e vedi come la gente ti rispetta e ti ama innanzitutto per quello che sei».