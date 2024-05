Borussia Dortmund PSG: i TOP e i FLOP di Champions League

Le pagelle del match tra Borussia Dortmund e PSG, dopo la semifinale d’andata di Champions League: i TOP e FLOP

Le pagelle del match tra Borussia Dortmund e PSG, dopo la semifinale d’andata di Champions League.

TOP: Per il Borussia non può che essere il match-winner. Prima del gol, Fullkrug non si era visto molto. Lancio di Schlotterbeck, l’attaccante è bravissimo nel sorprende la linea difensiva troppo alta dei parigini: stop impeccabile di destro e tiro di sinistro che supera Donnarumma. Da lì nasce un’altraa partita per lui: regala un importante pallone per Sabitzer, che trova l’oppsosizione del portiere italiano. Nella ripresa colpisce male un invito di Sancho che poteva rappresentare il 2-0. Tra i parigini non è sempre lucido Fabian Ruiz, ma è certamente tra i più continui. E in una serie di inserimenti mostra di avere i tempi giusti per presentarsi in area, anche se due deviazioni di testa non trovano la porta.

FLOP: Tra i tedeschi non ci sono insufficienti. Cambi tardivi per Terzic, solo negli ultimi minuti: Moukoko ha avuto un buon pallone in area ma lo ha sprecato con un cross totalmente fuori misura, era ancora troppo freddo per incidere. Anche nel Psg l’ingresso di Kolo Muani per Barcola non ha prodotto gli effetti sperati. Luis Enrique ha scelto di utilizzarlo a sinistra, dove forse sarebbe stato meglio che agisse Mbappé.